La aplaudida reacción de Carmena cuando llaman "carapolla" a Martínez Almeida en un acto

Manuela Carmena ha salido en defensa de Martínez Almeida cuando una de las asistentes de una charla en la que participaba junto a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, lo llamase “cara polla”.

“Me parece mal que te hayas metido públicamente con el alcalde Martínez, porque es el alcalde de Madrid, yo estoy en contra pero no quiero que se diga de él eso que tú has dicho. Me parece que es imprescindible que haya el necesario respeto a las instituciones. Me aparto y te voy a dar un coscorrón”, ha concluido”, ha respondido la exalcaldesa.

Ya en la charla, Carmena ha instado a la sociedad civil a superar a los partidos y a “tomar las riendas” del diálogo para abordar los problemas que comparten todos los ciudadanos.

En su intervención en el primer encuentro de Diálogos BCN&MAD organizado por Un dels Nostres y la Fundación Madrid Centro Histórico, también ha propuesto poner en marcha asambleas ciudadanas paralelas en Barcelona y Madrid.

Ha apostado por superar las etiquetas de izquierda, derecha, nacionalista o independentista para establecer una conversación que pueda aportar verdaderas soluciones.