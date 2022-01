La aplaudida reflexión de Julia Otero al hablar del cáncer

Julia Otero ha acudido este miércoles al plató de El Hormiguero, donde ha hablado de forma abierta y sin rodeos sobre el cáncer con Pablo Motos, unas palabras que han sido muy aplaudidas en las redes sociales.

Al comienzo de la entrevista, la presentadora de Julia en la Onda, de Onda Cero, ha arrancado afirmando que ella no quiere ser ejemplo de nada: “No soy bandera de nada. Soy una enferma más de cáncer como tantos otros”. Y ha señalado que “cada año casi 300.000 españoles tienen cáncer” y que le “han hecho lo mismo y no soy estandarte de nada”. “Solo quiero ayudar a la gente que no tiene voz y si algo de lo que digo les sirve a ellos y a su entorno pues habrá merecido la pena”.

La periodista ha contado, entonces, que la primera vez que oyes la palabra cáncer te pasa la vida por delante, “pero no te pasa la vida pasada por delante, te pasa la vida futura, que tú has soñado que aún te queda. No es el pasado lo que vuelve, es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente”.

Además, Otero ha pedido “cuidado con un enfermo, sobre todo los primeros días, los primeros meses, porque está profundamente sensible, vulnerable, está muerto de miedo. Hay que saber acompañarle”.

Y a la gente que le rodea ha expresado que no hay que minimizarlo. “Lo mejor siempre es la verdad, y si no sabes qué decir di que no sabes qué decir”, ha apuntado.