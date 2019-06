La aplaudida respuesta de Carola Rackete, capitana del Sea Watch, a Matteo Salvini

Carola Rackete, capitana del barco Sea Watch, fue detenida este sábado por las autoridades de Italia acusada de atracar sin permiso en el puerto de Lampedusa, donde llegó con una cuarentena de refugiados a bordo rescatados del Mediterráneo.

“No fue un acto de violencia, sólo de desobediencia”, ha dicho en declaraciones alCorriere della Sera, donde asegura que “era una situación desesperada” y que su objetivo “era únicamente llevar a tierra a unas personas exhaustas y desesperadas. Tenía miedo”.

Rackete, acusada de haber intentado una maniobra peligrosa contra la lancha de aduanas que quería impedirle el acceso al puerto, dice que tenía miedo de que los migrantes se lanzaran al agua, ya que no saben nadar. “No quería impactar con la lancha, mi intención no era poner a nadie en peligro, ya me disculpé y me disculpo de nuevo”, ha dicho.

La joven capitana alemana ha recibido el apoyo de miles de personas a través de las redes sociales en las últimas horas, más aún después de que se hicieran públicas sus palabras horas antes de ser detenida.

En ellas, todavía a bordo del barco, se la ve respondiendo a las amenazas del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.