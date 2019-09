Tania Llasera destroza con siete palabras a la fan que le preguntó dónde se operó los labios

“Es alarmante el nivel de superficialidad al que estamos llegando. No es la primera ni será la última vez que me lo preguntan y es verdad que aquí preguntan con mucha educación, así que no son las formas las que me molestan”, comienza diciendo.

Llasera subraya que lo que le parece una pena es que se de por hecho que todas las mujeres están operadas y retocadas. “Todavía hay gente natural que defiende la belleza natural, yo por ejemplo. Os juro que jamas me he tocado ni la cara, ni el cuerpo, ni el alma”, destaca.

“Me pidieron hace ya muchos años que me operase la nariz y me la pusiera recta, también que me pusiera pecho y me negué. Me negué porque creo que mis imperfecciones son justo lo que me define, lo que me hace bella, lo que me hace yo. Me flipan que mis facciones me recuerden a los míos”, prosigue.

Llasera concluye matizando que le parece genial que la gente se opere si quiere.

“Pero por favor, respetad que yo no quiera tocarme y que quiera envejecer con cada arruga ganada a risas y cada michelín a golpe de manjar”, zanja.