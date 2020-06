La aplaudida respuesta de Tania Llasera a un comentario de una foto en bikini: "Como un tronco"

La presentadora Tania Llasera ha inaugurado la temporada de verano en con un posado en bikini en su casa que ha compartido su cuenta de Instagram este martes. Llasera se ha mostrado en más de una ocasión sin ningún tipo de complejo y animando a las mujeres a que acepten su cuerpo tal y como son.

Por este motivo y porque ya ha visto numerosos comentarios en revistas y redes sociales sobre su físico, ha querido dejar un mensaje junto a la imagen.

″¡En bikini por fin! Posar metiendo tripa como una condenada no está reñido con escribir un libro de recetas o con enseñar a nadar a tu hijo Pepe. Y antes de que os pongáis a comentarme: no, no he perdido ni un gramo. De hecho, he cogido peso, en todo caso. Pero paso de medirme y pesarme, tengo salud y un cuerpo que me sostiene cada día. Quiero vivir la vida y disfrutarla, agarrar cada momento con las dos manos. Y la mejor frase relativa al peso: ’Si no estoy sentada en tu cara no sé por qué te interesa mi peso”, ha escrito junto a las imágenes.