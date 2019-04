Parecía que habíamos superado el debate sobre el origen de la homosexualidad, pero algunas cosas que hay que leer en redes sociales indican que no es así.

Una tuitera llamada Andrea se encontró este lunes con el mensaje de un usuario que afirmaba que “absolutamente NADIE nace siendo homosexual” y que “eso se da en la educación”.

Podría haberlo dejado pasar, pero no lo hizo y su respuesta es tan maravillosa que se ha vuelto viral en pocas horas, con más de 4.300 me gusta: “Mi padre, minero de 77 años, de la Asturias rural, y mi madre, católica hasta el punto de tener capilla propia, se esforzaron personalmente en mi educación como bollera. Si no de qué”.