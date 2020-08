'Folklore', el disco que no sabía que necesitaba este verano raro

Se ha escrito tanto sobre el nuevo disco sorpresa de Taylor Swift, sobre la calidad de sus letras y su talento para contar historias, sobre los huevos de pascua escondidos en sus canciones, sobre el romance a tres bandas contado y cantado desde los tres puntos de vista, sobre su producción preciosa y minimalista de Jack Antonoff y Aaron Dessner o sobre cómo ha batido todos los récords posibles con este disco... que yo solo os voy a hablar de mi amor por ella.

Porque sí, a mí también me ha pasado.Folklore es el disco que no sabía que necesitaba en este verano raro; como tampoco sabía, meses antes, que Taylor iba a ser la artista que me salvaría en el confinamiento.

Yo también fui una de esas personas que se sumergió en un estado catatónico incapaz de crear, leer, escuchar música o querer hacerla. Pasé las primeras semanas del encierro observando lo que los demás hacían sintiéndome incapaz de hacerlo yo. Hasta que apareció ella y su documental Miss Americana. Siempre he pensado que para amar algo es necesario conocerlo, pero muchas veces los prejuicios instaurados y aprendidos durante décadas nos impiden abrir y observar. Nos perdemos lugares, amores y canciones por no querer mirar más allá de la corteza.