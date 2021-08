La atleta bielorrusa que pidió asilo: "Un psicólogo me dijo que personas en situaciones como la mía se quitan la vida"

Sus críticas al régimen de Lukashenko y sus contactos con la disidencia bielorrusa se le han vuelto en contra hasta hacer de su país un lugar peligroso para ella. Se dio cuenta “cuando los empleados del Comité Olímpico bielorruso me llevaron al aeropuerto”. “El entrenador y otros miembros seguían diciéndome que tenía que irme a casa; que tenía que empaquetar todas mis cosas de inmediato; que si me resistía, actuaría en contra de la voluntad de las autoridades, porque la decisión venía de representantes de los niveles superiores, y que me esperaban graves consecuencias”.

“Más tarde vino a verme un psicólogo que intentó presionarme; y me asustó. Me dijo que tenía problemas en mi cabeza. Comenzó a decirme cosas terribles sobre algunos estados de locura; decía que algunas personas en situaciones parecidas a la mía se quitaban la vida”, explica.

La corredora de 200 metros había expresado sus críticas contra el comité bielorruso por obligarla a correr en relevos sin tiempo para prepararse. El equipo nacional reaccionó retirándola de la competición debido a su “estado emocional y psicológico”. Ella no esperaba que un tema deportivo acabara así: “Ni que tendría que pedir ayuda a un policía japonés de un aeropuerto con un mensaje escrito en un traductor online: “Ayuda, intentan llevarme a mi país por la fuerza. Estoy en peligro”.

Después de lo que se publicó en los medios oficiales, añade, “mis padres me dijeron que no debía volver a Bielorrusia en este momento. Les creí. Incluso pensé que alguien pudo contactar con ellos y advertirles de que me esperaban problemas si regresaba. Tal vez la cárcel o un hospital psiquiátrico. La gente no sale de ellos fácilmente”, continúa su relato.