La Audiencia Nacional da protección a una familia ucraniana tras el ataque de Rusia

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder el asilo que pidió una familia ucraniana en 2020 pero ha acordado concederle la protección subsidiaria al entender que en las circunstancias actuales, tras el ataque ruso en territorio ucraniano , su país no puede ofrecer garantías para su protección.

La Sala afirma que la familia —un matrimonio y dos hijos menores— “no estarán protegidos” en su país, pues, “en la fecha y las circunstancias actuales, ha de estimarse que no se puede garantizar la protección en ninguna zona” del mismo.

Por eso, y pese a que rechaza concederles el asilo que pedían, sí que acuerda darles la protección subsidiaria (segundo nivel de protección internacional) que se dispensa a personas que, aunque no reúnan “los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas”, se considera que se deben proteger porque, si volviesen a su país, “se enfrentarían a un riesgo real” de sufrir “daños graves”.

La sentencia estima parcialmente el recurso de la familia

Interior argumentó entonces que no había quedado establecida la existencia de una persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951. En su sentencia, la Audiencia rechaza el asilo al considerar que la alegación relativa al reclutamiento no tiene cabida en los presupuestos recogidos por la ley, si bien no sucede lo mismo con la protección subsidiaria.