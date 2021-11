A las seis de la tarde de este jueves los seguidores de Rosalía en España han podido disfrutar de el estreno de La Fama, el primer single del nuevo disco de la artista catalana. La canción, interpretada junto al el rapero americano The Weeknd, aleja a la artista catalana de los sonidos made in Spain de su disco anterior, El mal querer. Para sorpresa de muchos, la intérprete de Malamente ha decidido probar suerte con los ritmos caribeños, concretamente con la bachata.

Rosalía no es la primera artista española que en los últimos tiempos ha recurrido a este género. Hace sólo unas semanas que C. Tangana lanzó junto a Nathy Peluso Ateo, una sensual bachata cuyo vídeo dio mucho que hablar por haberse grabado dentro de la Catedral de Toledo. Otro que también ha decidido sumarse a este moda musical ha sido el puertorriqueño Ozuna. El pasado 4 de noviembre presentó junto a Anthony Santos, uno de los maestros del género, la canción Señor Juez.

“Imagino que esta canción de Rosalía y The Weeknd será la que reviente la bachata en todo el mundo”, afirma Miguel Tébar, crítico musical y activista cultural. Aunque se muestra satisfecho por el buen momento por el que pasa este ritmo caribeño, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2019, Tébar recuerda que ya tuvo su “momentazo” a finales de los 80 principios de los 90 con Juan Luis Guerra y el disco Bachata Rosa. “Entonces fue cuando explotó en los países de habla hispana la bachata melódica, la de Burbujas de amor y Bachata rosa”.

Años después del fenómeno iniciado por el cantante dominicano, tomó el testigo el grupo Aventura, una banda formada en el Bronx (Nueva York) liderada por Romeo Santos, quien después emprendería carrera en solitario. “Que estas melodías lleguen a un mundo no hispano parlante me parece un hito y un logro. Y eso se lo de deben, especialmente, a Romeo Santos”, explica Miguel. El músico, conocido como El rey de la bachata, es un verdadero embajador de la música latina en el mundo. “Me quedé prendado cuando vi a Romeo Santos en directo. Es un incendiario. Lleva una banda de más de doce músicos: suenan los metales, los timbales y bongos, las cuatro o cinco voces, el güiro rascando… Y la letra enamora. ¡A mí es que se me van los pies!”.