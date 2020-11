La batalla se libra en los cuerpos

nito100 via Getty Images

Son las corporalidades disidentes las que sufren la violencia directa de la norma. Por mucho que se disfrace de aparente intelectualidad y pertinente debate académico, el señalamiento a las personas trans es sencillamente eso: un señalamiento a sus corporalidades como erráticas, anti-naturales y peligrosas. Con todas las consecuencias que esto comporta.

¿Pero por qué se apunta a las personas trans como erráticas, anti-naturales y peligrosas? Para el esencialismo las corporalidades trans desafían a un binarismo que –de facto– no existe. Se afirma sin pudor que sus cuerpos son un error que hay que corregir, y que, por tanto, los cuerpos de las mujeres “de verdad” son aquellos que cumplen con ciertas características genito-reproductoras: así, el resto de corporalidades no son naturales y, por tanto, no pueden entrar en la categoría binaria que el sistema sexo/género pretende imponernos. Y todas estas tesis se sustentan en una mentira: que el sexo pertenece a la realidad material y que el género es una construcción cuasi metafísica. La bióloga Anne Fausto-Sterling en uno de sus últimos artículos evidencia que “las estructuras de género cambian la función y la estructura biológica. Al mismo tiempo, la estructura y la función biológica afecta al género”. Se hace pues complicado sostener, a la luz de la evidencia científica, que el sexo genito-reproductor es la única realidad material del sistema sexo/género.

Pero sin duda la cuestión más preocupante es el señalamiento a las mujeres trans como peligrosas, como intrusas y enemigas del feminismo, sobre todo, porque las expulsa de los espacios de seguridad feministas, echándolas así directamente a los brazos de la violencia patriarcal. Señalar a las mujeres trans como el enemigo es validar la violencia que el patriarcado ejerce sobre sus corporalidades e identidades. Por esto debemos poner freno a estos intentos de falsear lo evidente, de desdibujar derechos.