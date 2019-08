La belleza es diversa y no solo se trata de nuestros cuerpos

La belleza viene en tantos envases como personas existen en el mundo, y eso es justamente lo que pretende demostrar el movimiento “body positive” o cuerpos en positivo. Una nueva campaña que sigue esta idea se está llevando a cabo en el mercado hispano parlante, y en lo personal me hace más que feliz poder darles la visibilidad y el apoyo que necesitan.

La responsable de esta campaña es María Isabel Bolívar, quien dio forma a todo el proyecto con la maravillosa ayuda de distintas mujeres alrededor de ella. Conversé con ella para este, mi espacio en El HuffPost, y les traigo en esta oportunidad los entretelones de #beautyisdiversity (la belleza es diversa)

¿De dónde sale la idea de este proyecto?

Desde hace nueve meses aproximadamente llevo mis redes sociales con mensajes de amor propio, construyendo una comunidad (especialmente de mujeres) que se sienten identificadas con mis experiencias, y me di cuenta del poder que tienen las redes sociales para crear valor. Siempre quise crear una iniciativa así, y cuando tuve la oportunidad de tener un fotógrafo que quisiera trabajar conmigo, no dudé ni un momento en poner toda mi energía a la acción. “Beauty is diversity” nace del deseo de inspirar a las mujeres a amarse tal y como son, que los cuerpos vienen en todas las formas y que cada cosa que tengan diferente al estándar es lo que las hace únicas e inolvidables; pero que tampoco olviden que somos mucho más que un cuerpo, porque somos inteligencia amor, energía y luz, y que cuando nos unimos a mujeres bellas y llenas de poder, alimentamos la grandeza de nuestro ser. La invitación es amarnos, valorar toda nuestra esencia femenina y a brillar juntas porque si una puede, todas podemos.

¿Quiénes participaron en este proyecto? (Fotógrafos, maquilladores, etc.)

Fotógrafo:

Ikabarú Guerere (@ikabaruguerere)

Maquilladora:

Gretty Contreras (@grettycondoblet)

Marcas:

@mas_cl y @beautyclor.shop

Modelos:

María Isabel Bolívar (@marisa_mibc)

Claudia Zila (@claudiazila)

Julimar Valido (@julimarcianav)

Yeimar Ollarvez (@yeimarollarvez)

Nia Schneemann (@niaschneemann)

¿Qué hay tras el tipo de imagen que se maneja en esta campaña? ¿Quién la diseñó? ¿Qué mensaje quieren transmitir con la misma? (colores, vestuario, etc.)

La imagen que se maneja en esta campaña la creé con ayuda de Ikabarú y lo que se quiere transmitir es la belleza de la feminidad.

Hay varias campañas “body positive” en redes sociales ¿Qué hace a #beautyisdiversity diferente?

Lo que hace diferente a “Beauty is diversity” es que nace de una mujer común con apoyo de amigos cercanos con el objetivo de resaltar la belleza de la mujer y la idea de que podemos ir tras nuestros sueños si nos atrevemos a afrontar nuestros miedos y que definitivamente unidas somos más fuertes que criticándonos.

¿Qué mensaje quisieran transmitir con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo de #beautyisdiversity?

Todas tenemos cuerpos reales. Todas somos mujeres de verdad. Muchas características físicas nos hacen lucir diferentes, pero todas usamos la misma talla, la del amor.

Seguramente lo primero que notaste fueron nuestras diferencias pero, ¿viste lo fuertes que somos cuando nos apoyamos? ¿Te diste cuenta de que todas resaltamos de la misma manera? ¿Notas que mientras más mujeres bellas tienes a tu alrededor, más bella te ves tú?

Y no te sorprendas, porque a partir de hoy tú también eres una “talla perfecta” y lo serás mucho más si utilizas tu confianza, seguridad y empatía para apoyar a esa amiga que siente que no puede brillar. Enséñale a través de tu brillo lo fácil que es ir por la vida dejando destellos.

Se acabó la competencia. ¡Unidas somos más fuertes!