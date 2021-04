La Biblia, Jesús, Ben Hur y otras historias religiosas llevadas al cine por Huston, Kubrick, Pasolini, Scorsese, Aronofsky…

‘Ben Hur’ (1959), de William Wyler, basada en la novela de homónima de Lewis Wallace

‘El evangelio según san Mateo’ (1964), de Pier Paolo Pasolini, basada en el Nuevo Testamento

‘Espartaco’ (1960), de Stanley Kubrick, basada en la novela de Howard Fast

‘Jesús de Nazareth’ (1977), miniserie dirigida por Franco Zefirelli, basada en la vida de Jesús del Nuevo Testamento

‘La Biblia’, de John Huston (1966)

La voz del Dios bíblico de los 22 capítulos del Génesis intenta abrise paso en esta película de John Huston: de la creación por parte de Dios a la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia… en el comienzo fue el título original. No es de las mejores películas del gran director estadounidense, pero sirve para repasar el origen del mundo según el libro sagrado de los católicos.

Se trata de una película producida por Dino de Laurentis estrenada en 1966. El guion estuvo a cargo de Vittorio Bonicelli, Cristopher Fry, Jonathan Griffin, Ivo Perilli. No podían faltar grandes estrellas del cine de la época como Ava Gardner, Peter O’Toole, Michael Parks, Richard harris, Franco Nero o Ulla Bergryd.

‘La última tentación de Cristo’ (1988), de Martin Scorsese, basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis

Un Jesús dubitativo sobre su misión en este mundo y humanizado hasta el corazón y pulsiones lujuriosas fue el personaje creado por el autor griego Nikos Kazantzakis en La última tentación de Cristo, de 1951. Pero lo que en Kazantzakis es un sueño, el romance de Jesús y María Magdalena, el director de cine Martin Scorsese lo convierte en el hilo principal que revoluciona las raíces del cristianismo. El retrato de la violencia física y psicológica que suele tratar Scorsese no escapa a esta película.

‘Los diez mandamientos’ (1956), de Cecil B. DeMille, basada en el Antiguo Testamento

‘Quo Vadis?’ (1951), de Mervyn LeRoy, basada en la novela de Henryk Sienkiewicz

Siempre ha sido un éxito de público y crítica. «Una película hecha, sospechamos, para aquellos que les gusta la grandeza y el ruido, y no la precisión. Probablemente será un enorme éxito», anunció en su momento The New York Times.