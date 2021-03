'La bolsa o la vida', diario de un año crucial

Y viene la segunda ola. Y por salvar las otras fiestas del consumo, incluida la intocable Navidad, llega la tercera ola. En este 14 de marzo de 2021 los contagios se acercan a los 120 millones y han muerto oficialmente más de 2.500.000 personas en el mundo. 192 países sufren el covid-19, prácticamente todos. La cuarta ola puede darse por hecha si no se ata en corto la Semana Santa y no se aceleran las vacunaciones.

El virus va derribando a personas cercanas. Ha enfermado e incluso matado a profesionales de la sanidad. Y se convierte en una condena para los ancianos de los geriátricos. Casi 30.000 han muerto. Fuimos conociendo por informes periodísticos, o de organizaciones de derechos humanos, el abandono sufrido cuando, por falta de medios, se relegó su atención, al punto de no llevarles ni al hospital. Sobre todo en Madrid, la comunidad que con más decisión había elegido la economía sobre la salud.

El confinamiento funciona, sí, mientras no se disponga de vacunas o medicamentos eficaces para detener el virus. Se produce, en consecuencia, la primera paralización mundial en la historia de la actividad productiva. La disyuntiva entre primar la economía o la salud. La mayoría de los Gobiernos hacen lo que humanamente pueden dadas las circunstancias y eligen dar prioridad a la salud de los ciudadanos. Algunos, los menos, optan por suavizar restricciones para no detener el ritmo económico, causando un mayor número de víctimas sin salvar tampoco la economía.

Así, a muy grandes rasgos, comenzaba 2020. El trazo menudo de los días iba tejiendo sin embargo un retrato de un año crucial. Lo seguí paso a paso. A través de mis columnas en ElDiario.es y en Twitter. Cada semana, cada día. Cómo fue creciendo la pandemia, las trabas de la oposición política amplificada en los medios que la sostienen, el desconcierto social, el miedo, el dolor por las primeras víctimas y las que siguieron, la escasez de medios —al punto de faltar hasta guantes y mascarillas— por la precarización que venía sufriendo desde tiempo atrás la sanidad pública. Blanca Rosa Roca, directora de Roca Editorial, con la que 10 autores habíamos publicado Derribar los muros en 2019 me sugirió escribir un libro con lo que iba contando.

Porque ya hay vacunas. En tiempo récord. La ciencia ha hecho un esfuerzo sin precedentes. La investigación es la gran ventana al futuro. Aunque se estén dando los inconvenientes propios del sistema, existen y terminarán por ir llegando.

Trump es derrotado en las urnas y se va tras un lamentable asalto al Capitolio de sus partidarios. Sus colegas vuelven a salvarle de un segundo impeachment por su responsabilidad en los hechos. El fascismo crece en numerosos países obnubilando mentes que no quieren entender lo que ocurre y no prevén el futuro racionalmente. La pobreza y la desigualdad aumentan. No sin esperanza: se dibujan cambios notables en la actividad productiva que la lógica marcaría escuchar para salir del bache. Pero sigue habiendo demasiado ruido.

Tras todo el relato, invito a la reflexión de lo ocurrido en todas las pandemias. A atender a los factores que influyen en unos sentido o en otros. A no perder el objetivo del bien común. Es el capítulo en el que más busco las grandes y pequeñas ideas de apoyo en la tarea que otros han ido diciendo también. Cómo nos fuimos acompañando en distancias que se hacían cercanía. Por ejemplo la del periodista británico de The Guardian Jonathan Freedland: “La pandemia se ha llevado demasiadas vidas, pero también nos recuerda para qué sirve la vida”. Cuantos más años se cumplen, más claro se tiene para qué.