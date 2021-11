La borrasca Arwen tiñe de blanco el norte peninsular y causa problemas en más de 140 carreteras

Hasta 141 carreteras se han visto afectadas no sólo por la nieve, sino por las intensas lluvias, como las registradas en Vizcaya , que han acabado en inundaciones. Ha habido que rescatar a 13 niños y cuatro monitores aislados en un albergue de Navarra.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes una mejoría del tiempo: en gran parte del país se espera una tendencia progresiva a la estabilización, aunque continuarán las precipitaciones en el extremo norte peninsular. No se descarta que estas sean localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico, tendiendo a disminuir en general a lo largo del día.

En zonas aledañas del norte peninsular, así como sistemas Central, Ibérico y Penibético, también son probables las precipitaciones, más débiles y dispersas cuanto más hacia el sur.

En el resto de la península y Alborán irá disminuyendo la nubosidad, con brumas y bancos de niebla matinales en bastantes zonas.

En Baleares hay probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, principalmente en el este, tendiendo a dispersarse y remitir al final de la jornada, mientras que en Canarias existe probabilidad de lluvias y chubascos en las islas de mayor relieve; estará poco nuboso en el resto.

La cota de nieve en Pirineos, en su parte occidental, estará entre los 500/1000 metros, subiendo a 1000/1400 metros y en su parte oriental cualquier cota subirá a los 1000/1400 metros.

En el resto de zonas de montaña de la mitad norte, la cota de nieve también subirá a lo largo del día, a 1400/1800 metros; en el sureste a 1200/1600 metros; y en Baleares de 700/1000 metros a 1400/1800 metros, tendiendo en general a remitir la nieve.

Las temperaturas sufrirán un aumento acusado casi generalizado, excepto en Canarias, donde descenderán ligeramente. Heladas débiles dispersas en zonas de montaña y más intensas y localmente fuertes en Pirineos.

Predominio de vientos del oeste y noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en Alborán, Ampurdán, Baleares y en el Cantábrico. Rachas fuertes en el bajo Ebro, Pirineos y sierras del tercio oriental peninsular; en Canarias régimen de alisios con intervalos de fuerte.

Esta es la predicción por comunidades autónomas:



GALICIA: nuboso o cubierto tendiendo al final del día a intervalos nubosos. Lluvias débiles y chubascos dispersos durante la primera mitad del día y probables nieblas en zonas de montaña.



Temperaturas mínimas con pocos cambios en el noroeste y en ascenso en el resto, registrándose en general al final del día. Temperaturas máximas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en las demás zonas. Viento del noroeste, flojo en el interior y más intenso en el litoral, tendiendo a flojo variable al final de la tarde.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: nuboso o cubierto con lluvias generalizadas, localmente fuertes y persistentes en la mitad oriental, tendiendo remitir por la tarde y a abrirse claros al final por el oeste. Cota de nieve en torno a 1500 metros.



Temperaturas mínimas en ascenso, alcanzándose al final del día; máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en las cumbres de la cordillera y viento del noroeste, flojo en los valles interiores y ocasionalmente fuerte en el litoral y zonas altas de la cordillera; tenderá al final del día en todas las zonas a flojo variable.



CANTABRIA: muy nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que serán localmente fuertes y persistentes, tendiendo a disminuir al final de la tarde tanto la nubosidad como la intensidad de las precipitaciones. La cota de nieve se sitúa en torno a 1600 metros. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas, persistentes en las cumbres.



Temperaturas mínimas en ascenso, que será localmente notable en la zona centro de la comunidad; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en zonas altas del suroeste y viento del noroeste, con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes en zonas altas; amainará por la tarde a componente norte en el litoral y a flojo variable en el interior.



PAÍS VASCO: muy nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que serán localmente fuertes y persistentes, tendiendo a disminuir al final de la tarde tanto la nubosidad como la intensidad de las precipitaciones. La cota de nieve irá subiendo de oeste a este desde unos 1000 hasta 1600 metros. Brumas y bancos de niebla matinales en la mitad sur.



Temperaturas en ascenso. Viento del noroeste, que será más intenso en el litoral, amainando por la tarde a componente norte en el litoral y a flojo variable en el interior. No se descartan rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas en la mitad occidental al principio.



CASTILLA Y LEÓN: en el norte y noreste, nuboso o cubierto con precipitaciones, que pueden ser persistentes, sobre todo en el extremo noreste. En el resto nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, principalmente en el Sistema Central. Cota de la nieve sobre 1500 o 1600 metros.



Bancos de niebla en zonas de montaña y temperaturas en ascenso. Deshielo de buena parte de la nieve en el norte; heladas débiles dispersas, preferentemente en zonas altas de montaña. Vientos del oeste al noroeste.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nuboso o cubierto disminuyendo al final del día a poco nuboso en el tercio sur, y a intervalos nubosos en el resto. Lluvias y chubascos, más abundantes y frecuentes cuanto más al noroeste, disminuyendo por la tarde. En el Pirineo, cota de nieve en torno a 600-900 metros subiendo hasta los 1000-1400 metros.



Temperaturas en ascenso, ligero el de las mínimas, con heladas débiles en el Pirineo. Viento del noroeste, con algunos intervalos fuertes en la mitad norte durante la primera mitad del día, amainando a flojo al final.



LA RIOJA: nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, más frecuentes en la Ibérica y en la Rioja Alta, que se irán haciendo más ocasionales y dispersas en la segunda mitad del día. Cota de la nieve sobre 1500 metros.



Bancos de niebla en montaña y temperaturas en ascenso. Deshielo de buena parte de la nieve; heladas débiles en cotas altas y vientos del noroeste.



ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto durante la jornada; se esperan precipitaciones durante la primera mitad del día en el norte y centro de Huesca, oeste de Zaragoza e Ibérica de Teruel, que pueden prolongarse por la tarde en zonas altas del Pirineo. La cota de nieve irá subiendo de 700 a 1200 metros en el tercio norte durante la mañana y volverá a bajar por la tarde a unos 800 metros; en la Ibérica subirá durante la mañana de 1000 a 1600 metros.



Temperaturas en ascenso y heladas en el Pirineo, más débiles en zonas altas de Teruel. Viento del oeste y noroeste, moderado con rachas muy fuertes de noroeste en el este de Teruel y de norte o noroeste en el tercio norte.



CATALUÑA: cielo nuboso durante la jornada en el tercio norte, con nevadas en el Pirineo a cualquier cota, principalmente durante la primera mitad del día. En el resto, intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior.



Temperaturas mínimas con ascensos locales en el tercio norte y pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en general o ligero descenso en el Ampurdán. Heladas en el interior de la mitad norte, localmente fuertes en el Pirineo. En la mitad sur, Ampurdán y cotas altas del Pirineo, viento de norte y noroeste moderado con rachas muy fuertes; en el litoral central, viento moderado del noroeste girando al final a noreste; en el resto, viento de componentes norte y oeste flojo.



EXTREMADURA: intervalos de nubosidad baja, sin descartar algunas precipitaciones débiles en Gredos y predominando el cielo poco nuboso en las horas centrales del día. Probables brumas y nieblas matinales, y temperaturas en ascenso. Vientos del oeste y noroeste.



COMUNIDAD DE MADRID: nuboso o cubierto abriéndose claros por la tarde, quedando poco nuboso salvo en el tercio norte, donde permanecerá nuboso. Brumas y nieblas matinales en la sierra, y no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en zonas altas de la sierra, más probable en la cara norte. Cota de nieve en torno a 1400-1600 metros, subiendo temporalmente a 1600-1800 metros.



Temperaturas en ascenso, localmente notable en la sierra en el caso de las mínimas. Heladas débiles en cotas altas y viento de componente oeste, con rachas muy fuertes en cumbres de la sierra durante la madrugada, rolando a noroeste y amainando a flojo por la tarde.



CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos nubosos tendiendo a abrir claros y a quedar poco nuboso o con intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla en la mitad oeste y en el sur de Ciudad Real, en la Sierra de Alcaraz y en zonas altas de los Sistemas Central e Ibérico. Cota de nieve por encima de 1400 metros, subiendo durante el día, aunque de madrugada entre 1100 y 1300 metros en el sistema Ibérico.



Temperaturas en ascenso, localmente notable el de las mínimas. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de las montañas de la mitad oriental. Viento del oeste y noroeste con algunas rachas muy fuertes al principio en zonas de Albacete, amainando a flojo por la tarde.



COMUNIDAD VALENCIANA: en Castellón, nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en el interior al principio del día. Cota de nieve subiendo de 1000 a 1400 metros. En el resto, nuboso al principio, tendiendo en Valencia por la tarde a intervalos nubosos y en Alicante a poco nuboso.



Temperaturas en ascenso y viento del oeste y noroeste moderado con rachas muy fuertes.



REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el interior durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso generalizado y vientos del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, disminuyendo a partir del mediodía.



ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con chubascos ocasionales principalmente hasta la mañana, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño. Cota de nieve a 900 metros subiendo por la mañana.



Temperaturas en ascenso o con pocos cambios las nocturnas. Viento del noroeste fuerte con rachas que pueden superar 70 kilómetros por hora disminuyendo a partir de la tarde.



ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos en el litoral; en el interior se esperan cielos nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales en las sierras y el área del Estrecho, más probables y frecuentes en las cordilleras Béticas y a primeras horas, abriéndose en general claros a lo largo de la tarde. Cota de nieve en torno a 1200-1400 metros.



Brumas y bancos de niebla matinales en el interior, más probables en las sierras. Temperaturas en ascenso generalizado, con heladas débiles en puntos del interior oriental. Vientos del oeste o noroeste, fuertes con rachas muy fuertes en el litoral de Granada, el extremo oriental y, de manera más ocasional, en el resto de las sierras, tendiendo a disminuir en toda la comunidad a partir del mediodía.



CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, predominio de los cielos nubosos con lluvias ocasionales, que irán remitiendo por la tarde; en el resto de zonas, intervalos nubosos en general tendiendo a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura.



Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. El viento será del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.