La broma más comentada de Fernando Simón en plena rueda de prensa

Parece que Fernando Simón no es de los que tropieza dos veces en la misma piedra. El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad protagonizó este sábado la anécdota del día al sufrir un ataque de tos en la comparecencia posterior al comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

No fue una tos espontánea. “El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar”, explicó Simón a los periodistas. Y no ha querido que le vuelva a ocurrir, así que este domingo ha ido por otros derroteros.