Carmen Borrego, la hija menor de María Teresa Campos, reapareció este sábado en el Deluxe (Telecinco) tras su última operación estética de la de papada. Y al volver, tuvo que hacer frente a todo lo que sus compañeros habían dicho de ella en sus semanas de ausencia.

En concreto, descargó su enfado contra la intervención de un morfopsicólogo que acudió el viernes a Sálvame para analizar su aspecto. El experto afirmó que el descolgamiento de a papada tendría una relación directa con el órgano reproductor y que eso podría tener consecuencias en la satisfacción sexual tanto de ella como de su marido.

Y en cuanto tomó la palabra, echó una tranquila pero sonada bronca a todos sus compañeros, que aguantaron el chaparrón en silencio.

Puedes verlo aquí

Esto fue lo que les dijo:

″Hay comentarios que no me han gustado y con los que no me he sentido bien como mujer. Me he sentido vejada. Hay comentarios que son inadmisibles en el momento que estamos viviendo hoy por hoy en este país. Que hablamos todos de cosas que ocurren en GH Dúo y nos rasguemos las vestiduras y no lo hagamos porque venga un señor aquí [...] y hable de mi vagina.

Yo no tengo por qué admitir que venga un señor y diga las cosas que dijo de mí. Porque yo no tengo que admitir como mujer que nadie hable de cómo tengo mi vagina. Es inadmisible.

Creo que hemos superado todos los límites. No podemos estar hablando de machismo ni de feminismo y permitir que un señor venga aquí a decir si mi marido está satisfecho o no sexualmente conmigo. Porque estamos entrando en un juego muy feo para las mujeres. Y creo que es inadmisible”.