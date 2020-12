La bronca de Jordi Cruz a un concursante de 'MasterChef Junior' por insultar a una compañera

Este martes tuvo lugar la segunda emisión de MasterChef Junior 8 (TVE). Y, al igual que sucedió en el primer programa, la pequeña Henar consiguió enamorar a los espectadores.

La niña de 10 años se convirtió en tendencia el pasado martes durante la edición del programa por su lección sobre tolerancia y visibilidad LGTBI. Sin embargo, en esta segunda emisión se llevó un desagradable comentario de un compañero que tuvo que ser cortado por Jordi Cruz.

Tras sus declaraciones en el primer programa, Samantha Vallejo-Nágera le preguntó por qué decía que tenía mala suerte en el amor y luego se calificaba como “rompecorazones”. “Me han rechazado y yo he rechazado”, contestó la pequeña.

Al escucharla, su compañero Javier soltó: “Porque eres muy fea”. Estas palabras no gustaron nada a Cruz, que dejó claro que no iba a pasar por alto esa actitud. “Tienes que aprender a respetar a los demás, primero. A mí me parece excepcional Henar, tiene una belleza exterior e interior maravillosas”, subrayó. Y la pequeña agradeció el “halago”, le recriminó.

Javier, que ha creado fama con sus inoportunos comentarios en el talent, se quedó callado tras la llamada de atención de Jordi. Pero el presentador esperaba unas disculpas. “Es muy feo lo que has hecho, gratuitamente, si no tienes nada bueno que decir es mejor estar callado”, sentenció después de bromear con Henar.