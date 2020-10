La bronca de Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity' que hizo llorar a Ainhoa Arteta: "¿Esto lo harías tú en tu casa?"

“Lo más importante para cualquier cocinero es darle un buen uso al producto, si queda sencillo, queda sencillo”, insistió el chef. Sin embargo, a la bronca se unieron Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. “Os gusta malgastar el producto en una elaboración en un cubito de caldo...”, dijo Vallejo-Nágera.

La puntilla la puso Rodríguez que acabó de hundir a la soprano. “Para hacer unas alcachofas cocidas y en su punto no creo que haga falta desgraciar cuatro filetes. ¿Hace falta malgastar cuatro filetes que no se notan aquí?”, le soltó.

Mientras el jurado deliberaba, la soprano rompió a llorar por lo que a su regreso le preguntaron qué le ocurría. “No soy ninguna derrochona, no he derrochado nunca en mi vida. Si llego a presentaros un plato de tres filetes o un filete me hubierais dicho que es un plato simple, que no es un plato de MasterChef”, respondió enfadada.