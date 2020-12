La regañina de Jorge Fernández a un concursante de 'La ruleta de la suerte' por hacer trampas

Este lunes el presentador Jorge Fernández tuvo que reprender a uno de los concursantes de La ruleta de la suerte (Antena 3) por intentar hacer “trampas” antes de empezar. El presentador del programa llamó la atención de Gonzo al ver que estaba tratando de empezar con ventaja.

“Gonzo, me has intentado engañar pero, ¡a mí no me engañas! Ese comodín no tiene que estar ahí”, le dijo al ver que tenía un comodín que no le correspondía sobre su atril.

“Se ha colado...”, se disculpó el concursante chileno afincado en Barcelona. “Por si acaso. Y empezamos con un comodín ya”, le respondió el presentador obligándole a retirarlo.

Tras la llamada de atención al concursante, Fernández quiso remarcar a sus contrincantes las malas prácticas del chileno.