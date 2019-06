El duro enganchón de Jorge Javier con El pequeño Nicolás en 'Sálvame': "Vas a ir a la cárcel"

“Ha sido casualidad, eh. He venido a verte, porque no podía estar en Todo es mentira, por conflicto de intereses”, ha explicado Nicolás ante las primeras preguntas de Jorge Javier. Los primeros compases de la conversación entre ambos ha sido en tono de broma, pero pronto el diálogo se ha tornado tenso.

″¿Cuántos juicios te quedan? ¿Dos? En alguna caerás”, ha replicado el presentador. “Te están haciendo ilusiones, pero alguno de los dos que te quedan los vas a perder”, ha añadido.

“Parece que te apetece que los pierda”, ha dicho entonces El pequeño Nicolás. “No, no me gustaría que fueras a la cárcel”, ha desmentido Jorge Javier.

Después de eso, El pequeño Nicolás ha tratado de hacer publicidad de su empresa, a lo que Jorge Javier ha respondido con contundencia. Presentador e invitado,de hecho,han llegado a sujetarse los brazos y las manos en un aparente enganchón.

″¡No, no, córtale el micro! Esto no se puede, no se puede!”, decía Jorge Javier.