La bronca de varios youtubers en pleno directo por comentarios machistas

Durante el streaming de varios youtubers este domingo ha tenido lugar un episodio machista que ha acabado afectando a algunos de ellos. “Siento haber llorado hoy en directo. A veces creo que no se me llega a entender, que mi humor y mi forma de hablar es demasiado natural y a algunas personas puede molestarle y me da impotencia, porque siempre voy con el humor por delante. Gracias a todos por los mensajes”, escribía este domingo por la noche en su cuenta de Twitter la joven.

La primera de las jugadoras en decir algo fue Sarinha, que señaló que “el comentario está fuera de lugar”. MissAndie intentó calmar los humos diciendo que no estaba “cabreada” a lo que Tense respondió: “Es que os ponéis, vosotras...”. Y a partir de ahí empezó a subir la voz: “Eh, escúchame una cosa. Lo del chocho, lo del chocho, lo del chocho, ¿qué comentario de mierda es, me lo explicas? Me pongo nervioso. Le he dicho, le he dicho: te doy trabajo, si estás en paro te doy trabajo”. Se escucha también al Sr Cheeto decir: “Que me suda los cojones lo que habléis, yo quiero jugar. No estar aquí de puta filosofía, ¡me suda la polla!”.

Este último ha querido aclarar la polémica y ha afirmado entender que “una ofrecía su coño y el otro decía que cuando quiera”. Lo ha explicado en Twitter, donde también ha pedido disculpas: