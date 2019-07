La bronca en directo de uno de los técnicos españoles del Apolo XI a 'Viva La Vida': "¡Por ahí no paso!"

La cara de la reportera, con la boca abierta, era todo un poema mientras el técnico comenzaba a relatar las correcciones que tenía apuntadas en su cabeza sobre lo que se había dicho desde el plató sobre la misión a la Luna.

“Primero, esto es jugar con desventaja. Porque tú has estado enseñando, me imagino, imágenes a la gente y haciendo ya unas preguntas que estaban semicondicionadas y yo, por ejemplo, no estoy viendo nada”, dijo Grandela.

La reportera, tratando de templar gaitas, quiso matizar: “Te refieres a las imágenes que han salido de los bulos, ¿verdad?”.

“Exactamente”, contestó el técnico, visiblemente enfadado por la situación. “La ausencia de estrellas, etcétera. Yo eso no lo he visto y como no lo he visto, no puedo rebatir nada”, agregó.

Pero la cosa no quedó ahí. Grandela tenía más para Viva La Vida: “Sí puedo decir que tú has dicho que me estaban viendo, es un error muy fácil, 400.000 personas, cuando eran un mínimo de 400 millones. ¿Es un error de un cero? Vale, pero quiero que quede constancia. Por otro lado, has dicho tres centrales nucleares. ¡Por ahí no paso! Son tres centrales de seguimiento espacial, o sea, tampoco”.