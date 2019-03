El concursante y la colaboradora vivieron un momento de tensión cuando ella le dijo varias veces “eres un machista” y, finalmente, Nagore intentó explicarle la razón. “Cuando (María Jesús) no quiere besarte en ese momento, cuando tú la agarras de esas formas, cuando tú hablas en ciertos términos de ellas (María Jesús y Candela), Antonio. De verdad, yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie de absolutamente nada. Yo sólo te digo que eres un tío joven que puedes aprender y que, al final, todos somos machistas en mayor o menor relación, porque hemos crecido en una sociedad y porque nos han educado así”, comentó.

Antonio Tejado ya está fuera de la casa de GH DÚO ( Telecinco ) y ha tenido que enfrentarse cara a cara a quienes han criticado sus comportamientos machistas en el programa con María Jesús Ruiz y Candela Acevedo . Sin embargo, el colaborador de Sálvame no acepta que se le califique como machista, aun viendo los vídeos de las escenas que ha protagonizado. Tejado desesperó a Nagore Robles al no reconocerlo.

Nagore insistió: “Tú eres muy machista, hasta límites heavys, por eso te digo que puedes aprender, que puedes cambiar y que la vida sigue porque no has matado absolutamente a nadie”.

Tras escucharla, el sevillano seguía sin reconocerse en las palabras de la colaboradora. “Si es verdad que he cometido errores y que ahí estamos en unas circunstancias en las que no estamos en la calle, pero no me considero una persona muy machista. Que me equivoco, sí, y pido perdón cuando lo hago, pero yo en mi día a día no soy una persona machista”, explicó.

De hecho, Tejado reconoció haber sido pesado en la casa de Guadalix con ambas concursantes: “Puedo comportarme de otra manera sin ser tan pesado porque en la calle no tengo por qué ser tan pesado, no vives en ese globo”. Y volvió a subrayar que no es “muy machista”.

Justo en ese momento, la tensión volvió a subir hasta los límites del inicio de la conversación. “Eres intenso, eres pesado, pero además también eres machista”, le dijo Nagore.

Su insistencia hizo enfadar al concursante: “Bueno, ya me lo has dicho, es la décima vez que me lo dices, la primera ya me había enterado. Son siete días de mi vida en los que me he equivocado”.

Para que quedara claro, Nagore apuntó que fueron “siete con María Jesús”, sin contar con los de Candela.

El sevillano se quejó de que cuando la gente “ve que hay fundamento, es muy fácil que todo el mundo coja la misma antorcha y la misma bandera”, algo que hizo estallar a Nagore: “Yo la bandera del feminismo la voy a coger cada puñetero día”.

“El argumento fácil del feminismo”, “populismo”, según Tejado.