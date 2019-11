La cadena de supermercados que se extiende en silencio en España: ya ha llegado a todas estas zonas

Mercadona, Lidl, Aldi, Alcampo, Dia, Carrefour... seguro que todos estos nombres te suenan. Son los supermercados e hipermercados que dominan en España.

Pero, a la sombra de esos gigantes, otras cadenas crecen sin hacer mucho ruido. Es el caso de Veritas, el denominado ‘super verde’, que acaba de abrir su tienda número 73 en España con el estreno de un local en un centro comercial de Alcorcón, en Madrid.

La compañía sigue expandiéndose en un crecimiento que no ha parado en los últimos años. De hecho, en 2015 tenían 33 tiendas, por lo que aumenta a un ritmo de 10 aperturas al año de media. Ya ese año, El País aseguraba en un artículo que si bien durante los primeros ocho años el negocio no dio beneficios, una vez conseguidos en 2010, estos no habían dejado de incrementarse.

En agosto, sin ir más lejos, se ‘comió’ a uno de sus principales rivales al hacerse con el control de su competidor valenciano Ecorganic. Ahora, la empresa suma 700 trabajadores y espera facturar 100 millones de euros este año.

De esta forma, Veritas ya tiene tiendas abiertas en Cataluña, el País Vasco, Navarra, las Islas Baleares, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andorra.

No es de extrañar este auge, dado que Veritas está centrado en un tipo de productos con un tirón absoluto en la actualidad: los ecológicos.

“La nueva tienda de X Madrid es una apuesta firme por un formato de tienda de destino, combinando supermercado con una oferta de restauración y cafetería ecológicas”, ha afirmado Silvio Elías, cofundador de la firma.

En 2015, Elías afirmaba en El País que sus clientes suelen tener “un nivel sociocultural alto, que no es lo mismo que poder adquisitivo”.

“Es gente que se preocupa, tiene inquietudes, lee, reflexiona… Hay una parte de la población que cada vez tiene un nivel de conciencia superior sobre lo que gasta, que se pregunta qué hay detrás de lo que está adquiriendo”, explicaba.

La firma destaca la incorporación en sus tiendas de un sistema de purificación del aire “que limpia el aire interior de polen, bacterias y gases contaminantes”.