La caída del profeta Instagram.

George via Getty Images

Un par de días antes, recibí un mensaje de la plataforma Instagram, advirtiéndome de que uno de los vídeos de mi perfil infringía las normas comunitarias de la red social y que por ese motivo lo habían eliminado. En ese momento, me ofrecieron la opción de revisar la situación nuevamente si quería, cuestión que acepté cuando comprobé de qué se trataba. El vídeo en cuestión era uno donde mi mano acaricia el brazo de mi padre, sin sonido y en blanco y negro, acompañado de la frase: “Pienso en ti cada día, papá, así es y así será durante toda la vida”.

Mi padre había fallecido unos días antes de la publicación del vídeo, no hace mucho. Por una cuestión personal de pudor nunca barrunté que acabaría mostrando este tipo de intimidades en un medio social, de hecho, ver algo parecido me ruborizaba a veces.

Por otro lado, y con el paso del tiempo, al usar Instagram junto a Twitter de una manera tan habitual he naturalizado mi relación con estas aplicaciones, contando en ellas también asuntos de mi día a día, además de usarlas para diversos temas.

Dos días después, tras la nueva revisión del vídeo por parte de Instagram, la red social me respondió puntualizando “tu vídeo infringe nuestras normas comunitarias relativas a los desnudos o actividades sexuales”.

Ante tal absurdo, me ofrece apelar al Consejo asesor de contenido, advirtiéndome de que tengo una fecha límite hasta el 20 de octubre para ello y sin ninguna explicación de cómo llevar a cabo el procedimiento, por supuesto.

Al leer ‘Consejo asesor de contenido’ me han venido a la cabeza aquellos investigadores de la oficina que aparecía en el cómic Preferencias del sistema , donde actuando como profetas cuestionaban al protagonista por qué quería salvaguardar ciertas obras culturales como la película 2001: Una odisea del espacio cuando la memoria virtual escaseaba y no había espacio en la red global para más datos.

“No nos queda otra, agente Mathon. Si john-Streamy75 quiere seguir compartiendo sus vídeos en Youtube; si Kamelia-72 quiere seguir subiendo sus fotos, ¡no queda otra! ¿Qué cree que pasará si le decimos a K-Rineohmygod que ya no puede mostrar su cuerpo en Instagram?”.

En este desbarajuste, también he recordado el quinto estadio creativo de Fellini, aquel en el que el director se lanza a la composición irreal y teatralizada de la vida para reinventarla desde el cine, echando mano, por ejemplo, de un mar con olas de plástico y otros artefactos para construir su narrativa. Así lo contaba Carlos Colón en su magnífico Fellini o Lo fingido verdadero, posiblemente el mejor estudio realizado sobre el genio de Rimini.

Al buscar qué es Instagram en Google, nos dicen que es una aplicación perteneciente a Facebook cuya función principal es compartir fotografías y vídeos con otros usuarios. Tras lo que me ha sucedido, solo puedo pensar que la verdadera caída de las redes sociales no atiende al problema técnico de esta semana, sino a su código de representación de una realidad que no existe y que desfigura el camino de nuestra cronología vital.