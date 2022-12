La camionera de 36 años que gana más de 140.000 euros al año por su trabajo

View this post on Instagram

Rankin pasó por varios trabajos y tuvo que reorientar su vida laboral para ganar un salario que le permitiera mantener a su familia. Entró a la escuela judicial y no consiguió trabajo en ese ámbito. Después, estuvo trabajando como profesora, pero apenas ganaba 1.900 dólares al mes.

Finalmente, su marido le propuso trabajar en una empresa de transportes, algo que le motivaba por la posibilidad de estar fuera de una oficina, pero tampoco fue fácil. Aunque se sacó el permiso de camión a la primera, no consiguió trabajo hasta su sexta entrevista. Y muy mal pagado. Todo por no ser el típico camionero hombre, “con tripa y barba”, ha contado al portal Make It.