La camiseta de Frank Blanco en su despedida de 'Zapeando' que lo dice todo

Frank Blanco ha dicho adiós a Zapeando después de casi seis años al frente del show de laSexta.

A partir de este lunes, será Dani Mateo el que esté al frente del programa vespertino que lleva más de 1.400 programas entreteniendo a cerca de un millón de personas.

Con él abandonan el programa Ana Morgade, Chenoa y Paula Prendes. Hace unas semanas, Blanco anunció que dejaba Zapeando con un emotivo mensaje en redes sociales.

Ahora, ha querido homenajear a sus compañeros durante estos años con una camiseta de la serie Friends (amigos) que lo dice todo.

En la elástica se puede leer I’ll Be There For You, en español “estaré ahí para ti”.