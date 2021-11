El mensaje de la camiseta de los periodistas premiados con un Ondas por la cobertura en La Palma

Los Premios Ondas han regresado con una gala que ha reunido a los galardonados de 2020 y 2021 y que ha sido bautizada como la del “reencuentro”. El acto, que se ha celebrado este martes en el Teatro Coliseum, ha sido presentado por Carles Francino y ha contado con los gags de Raúl Pérez.

Durante la ceremonia ha destacado la camiseta que han lucido los periodistas palmeros Javier Rodríguez y Eduardo Cabrera, junto a Eric Pestano, de la Cadena Ser, al recoger el Premio Ondas 2021 por la cobertura de la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

El periodista Javier Rodríguez ha agradecido el premio y ha señalado que mañana se cumplen 60 días “de un verdadero infierno”. “Yo quería enseñarles la camiseta que traemos”, ha destacado, y ha señalado que “aquí está dibujado, fotografiado, un lugar que ya no existe y así llevamos 60 días contando todos los días la desaparición de lugares que ya no existen”.

“Es tremendo como periodista, es tremendo como palmero”, ha remarcado. “Y les tengo que decir que desde que sabíamos que teníamos que enfrentar este momento y decir algo, todas las palabras se nos quedan cortas”.

“Llevamos días viendo caer Iglesias, casas, pisos, sueños que fueron construidos durante muchísimos años por gente muy humilde, por gente que luchó muchísimo para tener lo poquito que tiene. Por eso quiero hacer, primero, un reconocimiento a toda esa gente. Yo me iría a vivir para siempre con la gente linda y sencilla de La Palma. La Palma resiste y me siento orgullosísimo de esa gente, de verdad. No les olviden jamás”, ha expresado el periodista tras recoger el galardón.

“Ese es el ruego, que no se olvide nunca lo que están pasando. Hay cerca de 8.000 personas desplazadas en La Palma, hay 2.500 personas que se han quedado sin casa. Necesitan una respuesta y la respuesta tiene que ser inmediata”, ha asegurado.

El periodista ha finalizado el discurso con un ruego final: “Que cuando se apague el volcán, no se apaguen las cámaras”.