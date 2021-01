La camiseta de Marlon Brando

La influencia de los medios es muy superior de lo que pensamos. De acuerdo, no es la inefable aguja hipodérmica que se temía, pero, en gran medida, los media condicionan nuestras elecciones, moldean nuestros gustos y también provocan expectativas. Eso no se puede discutir.

En el asiento contiguo estaban una mujer y su hija, de ocho o nueve años. Esta última parecía indignada: “¡Esta no es la canción verdadera!” exponía mientras su madre le hacía caso omiso. “Mamá, te digo que esta no es la letra”. La madre asentía mientras ojeaba el móvil con total despreocupación. Me concentré en el monólogo de la pequeña, atendiendo al hilo musical. La canción que amenizaba la espera era ‘Galilea’, aquel éxito de Sergio Dalma versionado ad nauseam. La niña proseguía: “Yo he visto el anuncio y no dice Galilea, sino Creditea”. Seguidamente, la niña se puso a cantar, entero, el jingle del spot. Con aquel calor resultaba caricaturesco que una niña tan pequeña entonase las bondades de los créditos rápidos.

Todo ello ejemplifica, grotescamente si quieren, que lo que sale en los medios es importante. Por consiguiente, por puro descarte lógico, aquello que no figura en los medios de comunicación no existe.

Si seguimos con el discurso relacional, porque es imposible no seguir las ilaciones del razonamiento, llegamos a un proyecto que pone de manifiesto precisamente, el ocultamiento del talento femenino en la historia: ‘No more Matildas’.

Con el hashtag #NoMoreMatildas, las redes se han hecho eco del proyecto nacido en el seno de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), apoyado por la Oficina del Parlamento Europeo en España. Este plan, cuyo nombre hace honor a Matilda Joslyn Gage, la activista que mostró esta desigualdad en la ciencia, hace hincapié en la relegación de la mujer en la ciencia. El llamado ‘Efecto Matilda’.

Y es que, el mayor problema no es solo que las mujeres no hayan tenido espacio en la sociedad más allá de los contornos de lo doméstico a lo largo de los siglos, sino que, las pocas que lograron destacar, fueron sistemática y deliberadamente ocultadas. Y eso es algo que se ha hecho adrede, no les quepa duda.

No es solo una labor de honradez devolverles su espacio y su importancia, mostrando que las mujeres no son siempre pioneras, sino una cuestión de justicia para con las nuevas generaciones, para que no se queden con la versión imperante y puedan conocer la verdad.

Porque, a veces, es importante dejar el móvil de lado y decirle a tu hija que está equivocada y que, por mucho que insistan los medios, la protagonista de la canción se llamaba Galilea.