La 'cara B' del día en el que el Poder Judicial se plantó

Como mínimo se esperaba un discurso muy serio, con mensajes entre líneas, pero lo que ha tenido lugar este miércoles en el acto inaugural del nuevo año judicial ha sido el enésimo toque de atención, sin tapujos y con menciones muy directas . Este ha sido el duro tono que ha marcado la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un Carlos Lesmes cuyas palabras daban un nuevo pistoletazo de salida al curso. No a uno cualquiera. Concretamente, al cuarto que arranca en funciones desde que venció el mandato en diciembre de 2018.

Lo vivido en el interior del Tribunal Supremo ha amenazado con dejar sin sentido esa manida frase de que a la tercera va la vencida. Y deja en el aire que la buena sea la cuarta. El acto ha sido la prueba de que poco ha cambiado en los últimos años ante esta situación insólita de bloqueo del órgano ejecutivo de los jueces. Poco, porque la cuerda se ha tensado tanto que Lesmes ha lanzado un ultimátum claro y con plazo. Si Pedro Sánchez y Núñez Feijóo no se reúnen “de urgencia” para llegar a un “acuerdo” que ponga “solución definitiva” a “esta situación insostenible” tocará reflexionar sobre otro tipo de “decisiones que ni queremos ni nos gustan”.

Momentos después se desveló cuál podría ser una de esas decisiones. Su dimisión . El pasado lunes tras la toma de posesión del nuevo fiscal general, Lesmes salió a hablar ante los periodistas y negó cualquier tipo de presiones para llegar al Tribunal Constitucional (TC) al tiempo que se autodescartó para un “futuro inmediato”. Este miércoles volvió a escoger un canal poco habitual y explicó a los medios que su salida “es una opción”, “una posibilidad”, a la que desde luego no quiere llegar.

La ‘cara A’

Al otro lado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, impasible aguantando la parte del tirón de orejas que le cayó al Gobierno. Básicamente, que la reforma exprés que permite al Ejecutivo y al Poder Judicial nombrar a los magistrados del Constitucional que le corresponden aunque el mandato haya caducado no afecte también al Tribunal Supremo, una cuestión que Lesmes tachó en su discurso de “agravio” a la “Justicia” y a los “ciudadanos”.

Sobre estos “requisitos mínimos de independencia”, Feijóo ya había dado pistas horas antes en una entrevista en Antena 3 y ha enumerado varios de ellos. No se trata de nombres, se trata de medidas destinadas a reforzar la independencia judicial. Como que para conseguir plaza en el Supremo se cuente con una experiencia judicial de 25 años o que no puedan ser vocales del CGPJ y el Fiscal General del Estado quienes hayan ocupado un cargo político en el último lustro.

No ha sido la única afirmación de relevancia que ha dejado a la prensa el presidente del PP. Preguntado sobre una hipotética dimisión de Lesmes, Feijóo ha vuelto a tirar de otra de las metáforas marineras que le caracterizan. No cree que vaya a renunciar, puesto que cumple el papel del capitán del barco. Y sí, las bromas sobre un eventual naufragio fueron inevitables.

La ‘cara B’

Apenas fueron unos diez minutos, pero la imagen que representó sin duda esa ‘cara B’ del acto atrajo las miradas en busca de un gesto que sugiriese que el ultimátum de Lesmes había funcionado. La escena no destacó solo por lo simbólica que era o por los rostros de seriedad de sus protagonistas, sino porque a esta se unieron durante un momento el rey Felipe VI y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Pero sin duda, sobresalió también por lo se conocería justo a la salida.

“Espero que mañana mismo presente los nombres de los candidatos a vocales, no hay otra opción, no se puede descargar toda la responsabilidad del PP sobre el señor Lesmes”, ha valorado ante los medios. Eso sí, y a pesar de la insistencia de los periodistas, no desveló lo que le respondió Feijóo.