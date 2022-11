La cara de Calviño es todo un poema al oír lo que un diputado del PP dice sobre Pedro Sánchez

Durante la sesión de control en el Congreso, Rojas ha atacado al Gobierno: “Venían a combatir la pobreza y la multiplican, venían a combatir la desigualdad y hacen leyes que ponen a agresores sexuales en la calle. La desigualdad se combate con derechos, claro que sí, pero han de tener sustento esos derechos en buenas leyes porque, si no, se convierten en debilidades”.

“Se lo dijimos aquí, señoría, que este Gobierno no escucha y no quieren ver la realidad. Y por eso el presidente del Gobierno no se puede pasear por la calle sin temor a que le digan la verdad en su cara”, ha rematado Rojas, provocando la expresión de absoluta sorpresa de Calviño, que ha replicado de inmediato.