En Sálvame vuelan los cuchillos. A veces de forma amistosa y otra no tanto. El exitoso programa de Telecinco ha vivido este viernes un tenso encontronazo entre Belén Esteban y Belén Ro.

Las dos colaboradoras tuvieron una discusión a cuenta de Gran Hermano este jueves y han intentado limar asperezas y la conversación —daños colaterales— le ha rozado a Carlota Corredera, presentadora este viernes.

“Perdonadme pero ayer no pude veros. Esta haciendo bueno... cosas”, ha dicho Corredera, que ha contado que se enteró de lo que sucedió en el programa anterior.

“Qué feo no vernos también...”. ha dicho Kiko Hernández. “Debiste ser la única que no nos viste”, ha añadido Belén Ro.

“Bueno perfecto fui la única que no os vi”, ha respondido Corredera.

“Así que cuando no presentas no nos ves, muy bonito”, ha añadido Hernández en tono de humor. “Pues yo te veo cuando no vengo”, ha admitido.

“Si queréis hablamos de esto en la publicidad, que no es interesante”, ha respondido Carlota Corredera, que rápidamente ha vuelto a encauzar la conversación.

Puedes verlo a partir del 1:40.