La cara de Juanra Bonet en 'Boom' tras este gesto de una concursante: "Mejor no..."

Juanra Bonet ha vivido este viernes un momento curioso con una de las concursantes de Boom, el programa vespertino de Antena 3.

Mónica, del equipo Agapornis, se ha negado a saludar con dos besos en la mejilla al presentador por una razón que ha descolocado a Bonet.

″¿Me das dos besos?”, ha preguntado el presentador a la concursante en medio de una prueba.

“No, que tengo alergia a las barbas. Me sabe mal... Te hace muy guapo pero me sabe mal”, ha respondido ella.

“Esto me ha sorprendido porque abajo, he querido saludar, y me ha dicho ‘no, no me des dos besos, que tengo alergia a las barbas’. Y yo tengo la duda esa, es al bello facial o a la barba”, ha querido saber Bonet.

La concursante ha explicado que solo tiene alergia a la barba y que le afecta a la zona de las mejillas y le salen “ronchitas”.

Y Bonet ha querido probar una cosa: ¿qué pasaría si frotase sus cejas en las mejillas de Mónica? Pero, por lo que sea, la concursante no se ha prestado a hacer la prueba.

“Por si acaso, mejor no...”, ha respondido entre risas.