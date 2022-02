La cara, el gesto y el grito de Egea en el Congreso: hasta se le descoloca la mascarilla

Pocas veces se ha vivido algo así en un pleno del Congreso de los Diputados. La reforma laboral ha sido aprobada en el hemiciclo de forma agónica después de que la presidenta, Meritxell Batet, dijese que la votación no salía adelante ante la alegría de la bancada de la derecha y la sorpresa del Ejecutivo.

Tras unos segundos de confusión, Batet ha rectificado: “Los servicios de la Cámara me comunican que queda convalidado el real decreto”. Finalmente, la norma ha salido adelante por un voto y con el ‘no’ de ERC y PNV: 175 a favor y 174 en contra.

Después, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra para decir que antes de la votación se había anunciado en la mesa un error informático pero Batet no le ha dejado terminar.

″¿En función de qué artículo me está pidiendo la palabra?”, le ha preguntado la presidenta del Congreso a Gamarra. “Artículo 72”, ha dicho ella. “Precisamente como la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de decisión de la mesa y no de tratamiento de pleno no le voy a dar la palabra”, ha zanjado Batet.

En ese instante se ha levantado de su escaño el número dos del PP, Teodoro García Egea muy cabreado diciendo: ”¿Pero qué es esto hombre?”. Después se han oído gritos de “tongo” mientras los parlamentarios de PSOE y Podemos abandonaban felices el hemiciclo.