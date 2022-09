La cárcel de carne.

Sería muy fácil decir que los ojos de aquel casi anciano que terminaba su vida laboral en mi cocina destilaban sabiduría o tenían la profundidad de la experiencia; con trucos de esa índole se escriben bastantess novelas. Pero lo único que yo lograba apreciar en ellos era la vista cansada de quien ha visto muchas cosas, quizás demasiadas, y no todas agradables o dignas. Recordaba yo alguna anécdota de mi primo el cirquero mientras trajinábamos con las preparaciones, cuando el hombre nos confesó que él también había trabajado de mozo en un circo de leones cansados, trapecistas a poca altura y magos disfrazados de Fu-Manchú.

-La principal atracción que llevábamos era la mujer más gorda del mundo, a la que sacábamos a pista tirando de un carretón muy pequeño para ella, por lo que sus lorzas se derramaban por los bordes. Pesaba más de doscientos cincuenta kilos y su número consistía en alzar como podía brazos y piernas, siempre al lado de uno de nosotros, para que el público comparara y se espantase. Los chavales del pueblo en que estuviéramos acampados se venían por la mañana para ver cómo a tirones la sacábamos de su carromato para que tomase un poco de sol. Así comprobaban que no había truco, pero se ahorraban la entrada. Por suerte, nunca supe cómo era su vida íntima. De ella se encargaba una hermana a la que muchos miraban mal porque se gastaba el dinero de la ballena con alegría, pero me da que poca recompensa era para lo que tenía que hacer dentro de aquella caravana.

Aquella historia me trajo al recuerdo el escaparate más impactante que jamás he atisbado; estaba junto al hotel en cuyos fogones me inicié en este oficio, y era el propio de una casa dedicada a la venta de máquinas de coser. En él, desde que alzaban el cierre hasta que lo echaban, siempre más tarde que el sol, una mujer, mayor, pálida y huesuda, cosía trapo tras trapo sin apartar la mirada de su falsa labor. Cada pocos minutos mostraba el paño a los curiosos para que observaran las primorosas puntadas.