La carrera política de Xavier García Albiol en 9 polémicas

Albiol la calificó entonces de “querella política” y, no contento con eso, insistió en su xenofobia contra esta etnia: “Esos individuos han venido de fuera y crean incivismo e inseguridad, nuestro objetivo es conseguir amargarlos legalmente y que se marchen de la ciudad, no los queremos en Badalona” , afirmó. En otra ocasión añadió que “este colectivo concreto de rumanos gitanos han venido a Badalona a delinquir y a robar”.

Pero el diputado popular y nuevo alcalde de la ciudad no ha estado exento de polémicas desde que saltó al ruedo político. Estas son algunas de sus perlas, para que no queden en el olvido.

Albiol es ya alcalde de Badalona. Sí, el mismo del lema de campaña 'Limpiando Badalona', que no se refería precisamente a la basura. Con mayoría absoluta de la izquierda. Eso es lo que pasa cuando no estamos unidos. Disfrutadlo. pic.twitter.com/m9JoalJxNC

Aunque tampoco se ha llevado bien con la comunidad musulmana...

Pero sus afirmaciones racistas no han ido sólo dirigidas a los gitanos. En cuanto a la comunidad musulmana de la ciudad, Albiol señaló que “lo que no puede pretender el colectivo musulmán es que el alcalde les resuelva sus problemas”.

De hecho, una de sus medidas en el consistorio fue prohibir los rezos en la calle durante el Ramadán. A las críticas por ser una medida racista, Albiol contestó que “lo que tienen que hacer es darme la dirección de su casa y yo les mando durante 8 años a 2000 personas a rezar”.

Podría ir a Madrid para que le digan “lo guapo” que es

También en 2015, en plena campaña, el candidato popular señaló a los medios que se presentaba en Cataluña porque no iba a hacer “como Albert Rivera”, aunque “podría ir a Madrid a que me digan lo guapo que soy, a que me pasen la mano por la espalda y a que me aplaudan pero yo me voy a quedar aquí”.

El discurso de la derecha más radical: “mano dura contra los que no se adaptan” o “lo que muchos piensan, yo lo digo”

Podrían ser frases del actual líder de la ultraderecha Santiago Abascal, con frases como “mano dura contra los que no se adaptan” o el ya manido discurso de ir contra la corrección política y decir lo que otros no se atreven. Pero son algunos de los anuncios de su spot de campaña para las elecciones de 2011, en el que se pueden ver imágenes con mensajes muy parecidos a los que hoy lanzan los ultras.