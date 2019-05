Una joven que sufre cáncer emociona en las redes sociales con esta carta a la directora de 'El País'

Carolina Cerezo Navas, una malagueña de 25 años, emocionó este martes 7 de mayo a todos con el mensaje publicado en las Cartas a la directora del diario El País.

Titulada como “experimenten conmigo”, Carolina cuenta en el texto que le diagnosticaron en 2017 “un tipo raro de cáncer” y en estos dos años solo ha tenido complicaciones.

“Desde ese día, me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas, a priori letales, así como a una radical cirugía reductora en la que perdí gran parte de mis aparatos digestivo y reproductor”, escribe la joven.

(PUEDES LEER LA CARTA COMPLETA AQUÍ)

Por ello, asegura que está dispuesta a que experimenten con ella en busca de una solución: “Yo quiero que prueben conmigo. Busco alguna vía que me permita seguir disfrutando de la vida. Sé que mi cura está ahí afuera. No me pienso rendir hasta que agote todas las opciones”.

Por último, la joven deja unas palabras afirmando que no pierde la esperanza: “Después de tocar tantas puertas, alguna seguro que se tiene que abrir”.