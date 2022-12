Esta es la causa de tu acné, según la zona de la cara donde aparece

Si te salen granos en la barbilla:

Además de esta causa, Jacquelyn Dosal , dermatóloga de Skin Associates, atribuye el acné de la mandíbula inferior a un comportamiento común del que quizá no seas consciente. “Al sentarse ante el escritorio, la gente suele apoyar la barbilla en la mano”, explica Dosal. “Eso no solo deposita bacterias en la piel, sino que la presión y la compresión que se producen al apoyar la cabeza en la mano favorecen la obstrucción de las glándulas sebáceas, lo que da lugar a acumulación de sebo y granos”.

Si te salen granos en la frente:

Asegúrate de que tus productos capilares solo tocan tu cabello. “Uno de los factores que más fácilmente puedes modificar es asegurarte de que tus productos capilares, como la laca y el champú, no acaben en tu frente”, explica Dosal. Los ingredientes destinados específicamente al cabello no tienen los mismos beneficios en la piel de la cara.

Si te salen granos en la nariz:

Debes prestar más atención al control de la grasa. “La bacteria responsable del acné, llamada Propionibacterium acnes, prospera en la ‘zona T’ (frente, nariz y barbilla), causando inflamación”, explica Dan Belkin, dermatólogo del New York Dermatology Group. El uso de mascarillas durante la pandemia no ha ayudado: el tejido de las mascarillas atrapa la suciedad y la grasa en los poros. Si puedes, evita llevar maquillaje bajo la mascarilla, sobre todo en la nariz si es ahí donde más brotes sueles sufrir. Si no tienes más remedio, busca una mascarilla que no impida la salida de la humedad. Si con estas soluciones rápidas no se resuelve el problema, Belkin explica que hay medicamentos, cosméticos y procedimientos que ayudan a reducir la grasa y las bacterias del acné.