La censura y el ojo que critica

Hace unos días, una de mis alumnas del taller de autorretratos que imparto, comentó a la clase la experiencia traumática que supuso para ella que una de sus fotografías fuera censurada por la plataforma Instagram. Se trataba de un autorretrato desnudo muy sutil — su silueta a contraluz, en un espacio vacío y artísticamente concebido para denotar soledad — que, no obstante, infringió las rígidas normas de la red social sobre el tema. De la sorpresa por haber perdido el material contenido en su cuenta, mi alumna pasó a la desazón y la humillación de haber sido limitada en lo que considera su derecho a la expresión.

No se trata de un hecho inusual: para Instagram, como para la mayoría de las redes sociales más populares, un desnudo es un desnudo y puede ser considerado ofensivo, no importa la intención con que fue tomado o el elemento subjetivo que pueda simbolizar. Se insiste en la protección de los usuarios y, sobre todo, en la necesidad que la red en cuestión no desvirtúe su objetivo esencial — cualquiera que este sea — a través de imágenes o contenido que pueda herir la susceptibilidad de un potencial público sensible. No obstante, la mayoría de las redes sociales actuales parecen olvidar que detrás de todo contenido (y sobre todo, de todo material sensible o no a la opinión, susceptible o no a la censura) hay un usuario y una historia muy concreta.

Un hecho de censura, sea cual sea su origen y su motivo, es automático. La agresión tiene una connotación durísima no sólo a nivel intelectual sino también emocional. Mi alumna insiste que la circunstancia completa — desde el hecho que su cuenta fuera borrada hasta ser directamente censurada — le afectó de una manera tan profunda que incluso afectó su trabajo fotográfico. Abrumada y desconcertada, dejó de autorretratarse y comenzó a fotografiar de manera cada vez más impersonal, hasta que finalmente, simplemente, dejó de hacerlo por completo. Cuando reflexiona al respecto, admite que no dejó de fotografiar(se) sólo por el hecho que su cuenta Instagram hubiese sido cerrada, sino por el hecho concreto de sentir que su trabajo y percepción sobre sí misma había sido vulnerada de manera directa. “Me sentí mutilada, afectada a muchos niveles por el hecho de haber sido censurada. Dejé de fotografiarme porque no pude superar la sensación de vacío que me produjo la censura. Como si hubiese perdido una idea muy profunda y consistente de mí misma. Parte de mi identidad”.

Tal vez parezca excesiva la reacción, hasta que se analiza que para cada fotógrafo una fotografía es una expresión muy directa de su opinión y manera de comprender el mundo. Para Oriana no se trató sólo de una fotografía que se borra, sino de un mensaje que se silencia. A pesar que puede argumentarse que Instagram es sólo es una plataforma social, las imágenes que contienen tienen un sentido personal, emocional, concreto. Un documento visual irrepetible. Y la censura, con toda su carga restrictiva, no sólo destruye el resultado final de lo que el mensaje evoca — la fotografía en sí — sino el símbolo que se construye, la idea que se comprende a través de ella.