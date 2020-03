La CEOE afea al Gobierno el cierre de las actividades no esenciales: "Lo vamos a pagar"

“El Gobierno no negoció con nosotros el cierre de los sectores no esenciales. Nos lo comunicó el sábado por la tarde”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado este lunes -en la Cadena Ser- que el Ejecutivo siempre ha sostenido que la actividad económica no se detuviera en España, y que el cambio de rumbo se produjo el sábado por la tarde: “La hemeroteca los marca. Nosotros siempre hemos estado en ese planteamiento, si bien la sanidad es lo primero, también es importante la economía que es lo que genera el estado de bienestar”, ha considerado Garamendi.

El jefe de la patronal ha recordado que la movilidad ha bajado un 85% y que muchas fábricas están haciendo EPIs, tras lo que ha resaltado que hay que seguir trabajando en esas medidas de prevención: “Esto va a dejar la economía más débil y a las empresas más delicadas. Hasta las 11:45 de la noche no sabíamos que empresas estaban afectadas o no”, ha protestado Garamendi, antes de resaltar que “las empresas tienen pedidos internacionales con lo que van a sentir muy duramente el castigo de los clientes”.