La 'chica Disney' Bella Thorne comparte unas fotos desnuda para reflexionar sobre la autoestima

″¿Qué problema hay conmigo? ¿Por qué siempre necesito la aprobación de todos, pero sobre todo de los hombres?...”, empieza diciendo la actriz y ahora directora de la película porno Her & Him antes de confesar su dependencia de un hombre.

“Todos me dicen que esté soltera, sola y que sea feliz. Pero todas esas cosas me suenan jodidamente aterradoras. Todo lo que quiero es tenerlo a él. Quiero que me abrace, quiero que me ame, quiero que me diga que todo está bien, quiero que me mire a los ojos y me haga saber que soy aceptada. ¿Por qué? Porque no puedo aceptarme a mí misma”, escribe.

La intérprete enfatiza que necesita la aprobación de una pareja para sentirse bien consigo misma. “Por alguna razón en mi cabeza no soy lo suficientemente buena ni para él, ni para ella, ni para nadie. Y si no le encuentro a él, me centro en buscar el ‘próximo él’, o ella. ¿Por qué no puedo buscar la ‘siguiente yo’? Buscarme y aceptarme”, señala en el texto en el que confiesa los abusos sexuales que sufrió durante su infancia.

″¿Fue porque sufrí abusos toda mi vida? He estado expuesta al sexo desde que era pequeña, eso es todo lo que sé ofrecer al mundo ¿O es porque me educaron para pensar que no era lo suficientemente buena? No era lo suficientemente buena para ella, ni tampoco para nadie más”, escribe antes de quitarle hierro al acoso sufrido de pequeña.