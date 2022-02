La cita de 'First Dates' que traspasa la pantalla y llega a Twitter para arrasar en 'me gusta'

TWITTER Tuit sobre una pareja de 'First Dates'.

Olga e Iker se ha convertido en toda una sensación de Twitter después de que una tuitera cogiese un fragmento de la cita que tuvieron en First Dates y lo hiciese viral.

Estos dos comensales se conocieron en el restaurante del programa de Carlos Sobera en Cuatro. La cita se emitió el pasado 26 de enero y ha sido cuatro días después cuando el encuentro se ha salido de madre en Twitter.

Ella tiene 20 años, es de Barcelona y es estudiante de animación. Se considera friki porque le gustan las series y los videojuegos y además su vida online “trata principalmente de ello”.

En cuanto al amor, Olga se considera demisexual: “Necesito conocer bien a la persona y tener una amistad bastante fuerte con esta persona. A mí cuando me ha gustado alguien he dicho ‘podría tener sexo con esta persona’ pero no es algo que yo deseé”.

Por otro lado está Iker, de 19 años, “un friki desde pequeñito” que empezó primero con los videojuegos, luego con el anime y después con el manga. “Es totalmente mi tipo”, ha dicho nada más ver a Olga en la mesa.

“Hay alguien como yo, no estoy loca de buscar a alguien que se asemeje”, dice ella después de un rato charlando con él.

La charla fue como la seda ya que ambos han coincidido en gustos, sobre todo en lo que a series de televisión y películas se refiere. “Estoy flipando, me han traído alguien que realmente me está flipando”, afirma Olga de Iker.

Como no podía ser de otra manera, los dos han decidido tener una segunda cita y han salido juntos del programa de Carlos Sobera dispuestos a conocerse más y a seguir viendo películas de Ghibli juntos.

Una usuaria ha cogido la escena final del encuentro, en el que se puede leer un resumen de la cita, y ha escrito un simple “lo que quiero”. Un tuit que ha logrado más de 25.000 ‘me gusta’ y más de 3.000 compartidos entre retuits y citados.