El programa con el que Errejón pretende seducir a los progresistas es verde y digital. “Hay dos trenes que no se pueden perder: el de la transición ecológica y el de la economía digital. Y se tiene que hacer combinando el sector público y el privado”, repite el líder de Más País en cada entrevista. Mientras, algunos en Podemos reprochan a la plataforma de Errejón que esté dispuesta a “darle el Gobierno” al PSOE y renunciar a líneas rojas de la izquierda. “La CEOE no nos quería en La Moncloa, eso es indicativo”, dicen.

Pablo Iglesias afronta la campaña del 10-N con una intención: que los españoles no se olviden ante las urnas de que Unidas Podemos pretende seguir sonando “impertinente y desagradable” a la élite económica del país. Su excolega Íñigo Errejón, sin embargo, la hace frente con voluntad de pacto . Dice que su nuevo partido ha venido para desbloquear a España y anteponer “la cultura del acuerdo”, la gran diferencia entre ambos, aseguran fuentes de Más País -la plataforma heredera del espíritu de Manuela Carmena en la capital-.

La legislatura de Carmena en Madrid fue una isla progresista en medio de casi tres décadas de gobierno del PP, las mismas que ha estado la operación en los cajones municipales. Y, aun así, fue ella quien redactó el plan y lo acordó con el Ministerio de Fomento -entonces liderado por el popular Íñigo de la Serna y propietario de los terrenos, que son públicos-, el BBVA y la constructora San José. En total, 7.300 millones de euros con forma de ladrillo.

Ese pacto es un pecado mortal para la órbita de Unidas Podemos, a pesar de que todos los grupos municipales -Más Madrid, PP, Cs, PSOE y Vox- lo apoyaron el pasado julio ya con Martínez-Almeida (PP) en el Palacio de Cibeles tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

Aquellos comicios aún escuecen en la izquierda, que vio cómo las vías de Chamartín la partieron y descarrilaron la ansiada segunda legislatura de la exalcaldesa. Cuando Manuela Carmena e Íñigo Errejón presentaron Más Madrid, Izquierda Unida se revolvió, usó la operación y les lanzó un ultimátum: si querían concurrir juntos el 26-M, debían paralizar el plan urbanístico.

La exregidora fue tajante:

- “De ninguna manera. No tiene sentido”, dijo.

Izquierda Unida también lo fue y concurrió por separado junto a algunos anticapitalistas en la coalición Madrid en Pie, que no obtuvo representación a pesar del apoyo de Podemos.

Carmena se defendió: “Tiene que haber colaboración público-privada y no importa que haya que llegar a acuerdos con entidades privadas, faltaría más. Los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid”. Dio con la clave: ¿es de izquierdas pactar con el capital?.