Asuntos interiores y exteriores: la coalición choca por Ucrania y se tensa por la reforma laboral

En las últimas horas Podemos está rebajando el tono sobre esta situación. Su coportavoz Pablo Fernández, también candidato en las elecciones de Castilla y León, ha indicado así: “Celebramos que el Partido Socialista haya rectificado, haya cambiado de tono y por fin hable de desescalada y de diálogo diplomático”. Para lanzar que la parte socialista no comenzó hablando de diplomacia, diálogo y paz, por lo que “saluda” el “viraje” del socio.

La otra cuestión complicada que tiene la coalición en estos momentos es sacar adelante la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Nadie se esperaba hace un mes, cuando se acordó junto con patronal y sindicatos, que estuviera en peligro la mayoría de la investidura. En estos momentos Esquerra y el PNV siguen oponiéndose al texto remitido por el Gobierno a las Cortes.

El decreto se debe votar la semana que viene. El PSOE quiere que salga tal y como se aprobó con los agentes sociales, quiere preservar al máximo el histórico acuerdo. Las negociaciones las lleva ahora mismo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que está colgada al teléfono aunque esté pasando el coronavirus. Su opción principal, como también le presiona Unidas Podemos, es sacar adelante el texto con los socios de investidura. Se están estudiando opciones para ver cómo contentarlos e intentar no tocar el texto. Ha sorprendido mucho la actitud de Esquerra e incluso voces dentro de Podemos interpretan ese “no” por miedo a la competencia electoral. No obstante, a pesar de que Gabriel Rufián dijera que no había contactos y que no apoyaría un proyecto “personal”, sí se mantuvieran y mantienen conversaciones, según fuentes gubernamentales.