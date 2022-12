La colosal respuesta de Jesús Castro a Jordi Cruz que destroza ahora el contador de 'me gusta'

“Cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar”, dijo Conde tras ser criticada por el jurado por su actitud apática. Tras eso, en Twitter se hicieron virales unas palabras que Jordi Cruz le dedicó a Patricia Conde: “Patricia, en esta prueba has hecho historia. En diez años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Has sido una absoluta decepción”.