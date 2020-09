La comentada reacción del Barcelona al anuncio de Messi: "Parece que le están vacilando"

Nada más anunciar Leo Messi que se quedaba en el Barcelona, al menos este año, todos los ojos miraron al club culé. Se esperaba la primera declaración, el primer mensaje, el primer tuit... Y horas más tarde de la entrevista al argentino, donde reparte para todos, el Barça ha hablado.

Lo ha hecho con un tuit, sin enlace a ninguna noticia (no hay nada publicado en su web sobre la permanencia del argentino) y apenas con una declaración de Leo Messi extraída de su conversación con Goal.com. “Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, junto a una foto suya luciendo la nueva equipación donde, casualidad o no, no sonríe precisamente. La publicación tiene al menos un detalle de ‘color’, con dos corazones azul y grana, jugando con los tonos corporativos.