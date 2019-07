La comentada respuesta de EasyJet a una cliente que les escribió en catalán

La aerolínea, que suele escribir todos sus mensajes en inglés, ha respondido a la clienta que no podía responder a su queja porque no entendía el idioma en el que se estaba expresando.

@easyjet cancel·la vol 10178. Diuen que no tenen prou tripulació, després que fa mal temps...no sé...no serà que veuen molta gent cap a Estrasburg... @ANCLHospitalet @PrimariesLH @BeatrizTalegon @epaluzie @MTudela

“Buenos días Neus, gracias por la mención ;-). ¿Hay algo con lo que pueda asistirla? Siento mucho no hablar el idioma en el que me ha escrito, pero si me indica su caso en español, la atenderé con el mayor de los gustos . Un abrazo, Tiziana”, escribió la empresa.