La comentada respuesta de una sidrería de Gijón a este comentario: "Estás completamente equivocada"

La sidrería Casa Carmen de Gijón ha logrado una difundida respuesta a una clienta que se quejó del trato recibido y que puntuó al local con la peor de las notas posibles en la popular web de opiniones TripAdvisor.

Todo ocurrió en el mes de abril, pero es ahora cuando más repercusión ha tenido en las redes sociales después de que el periódico La Nueva España se haya hecho eco de la réplica.

La usuaria puntuó a Casa Carmen con un punto sobre cinco, algo a lo que los dueños del establecimiento no están acostumbrados dado que se trata del sexto restaurante mejor puntuado de toda la ciudad.

“Acabamos de salir de allí, he entrado con mi marido y mi hija en su carro, y habían como 4 mesas libres, al preguntar si podíamos sentarnos el camarero señala el carro y dice que IMPOSIBLE, al ver nuestras caras intenta explicar que tenía reservas y que no sabía si habría hueco...”, dice la clienta, que titula su comentario con un descriptivo “Fatal!!”.

“Pero sin ninguna duda tenemos claro que ‘problema’ ha sido ir a comer con nuestro bebé y su carrito...”, añade.

El comentario provocó que los dueños del restaurante respondieran explicando su versión de los hechos.

“Lamento decirte que estás completamente equivocada. Nosotros tenemos carritos todos los días. Si te dijeron que no es porque realmente no había sitio. En Casa Carmen es necesario reservar ya que por suerte trabajamos muy bien”, asegura la sidrería.

“Sin ir más lejos hoy hemos tenido a siete carritos entre los dos turnos. Si hubieras visto el libro de reservas lo habrías comprendido. No entiendo cómo dices que fatal si ni siquiera has comido allí. Para lo próxima vez reserva y no habrá ningún problema”, zanja.