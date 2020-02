La comida sana no es más cara que la comida basura

sefa ozel via Getty Images

A menudo escucho decir que la comida sana cuesta más que la comida basura. Los estudiantes me dicen que les gustaría comer mejor, pero que no pueden permitírselo. Creen que cocinar con ingredientes frescos cuesta una fortuna y, como la comida para llevar está a nuestro alcance por poco dinero, carecen de alicientes para cambiar ese hábito.

En los últimos años se ha observado un aumento de la atención de los medios por las dietas sanas; y los artículos sobre el precio de comer sano también han aumentado, lo cual influye en la percepción de la gente. Algunos estudios que comparan el precio por caloría de la comida sugieren que la comida menos sana normalmente es más barata, pero no cuentan toda la verdad . Los métodos de medición que se usan para evaluar el coste son importantes.

Cambiar los hábitos desde el principio

La generación más joven está especialmente afectada por la comida alta en calorías y baja en nutrientes. Los altos niveles de azúcar, grasa y sal hacen que los niños tengan un mayor riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 y enfermedades cardíacas , por no mencionar los problemas dentales . Quizá lo más preocupante sea que los hábitos que se forman en la niñez parecen mantenerse de por vida. Es una tragedia, ya que estos problemas se pueden evitar. Se puede comer sano por menos, por mucho menos, de lo que cuesta una hamburguesa con queso. El quid de la cuestión no es el precio, sino los conocimientos, las aptitudes y el tiempo dedicado a la nutrición.

Estamos cada vez más condicionados a pensar que la comida sana es cara debido al precio de la carne, el pescado y los lácteos, al aumento de los “superalimentos” y al alto coste de los productos ecológicos. Pero los alimentos nutritivos no tienen por qué costar un ojo de la cara. Los batidos de semillas de chía son un lujo caro, pero los alimentos básicos como las zanahorias, las lentejas o las patatas no cuestan casi nada.

Escasez de tiempo

Pero promover hábitos alimenticios saludables en una sociedad monetarizada y sin tiempo disponible es difícil, y enseñar a cocinar no resulta suficiente. La campaña de Jaime Oliver para enseñar a cocinar a personas con bajos ingresos, aunque fue bienintencionada, hizo que gran parte de su audiencia se sintiese rechazada al demonizar el turkey twizzler (piezas de carne de pavo rebozadas y fritas) y al estigmatizar a las familias que viven con una terrible austeridad en Gran Bretaña. Lo que comemos es fundamental para nuestra identidad y las estrategias para abordar la alimentación tienen que reconocerlo para ser eficaces.

Consejos

Que no nos engañen los carísimos “superalimentos”: no hay una definición de consenso para este término y muchas de sus supuestas propiedades saludables están aún por demostrar. Simplemente incrementando la cantidad y variedad de frutas y verduras en la dieta se puede reducir el riesgo de sufrir problemas de salud. Y no tiene por qué ser caro.